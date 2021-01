Pierre-Luc Dubois a quitté l’organisation des Blue Jackets en refusant de traîner John Tortorella dans la boue. Dimanche, il a même soutenu que les intentions de son ancien entraîneur étaient de le rendre meilleur.

Il faut avoir la couenne dure et avoir appris à tourner sa langue sept fois avant de parler pour réagir de la sorte après avoir souffert plusieurs mois en silence, malgré l’acharnement dont il était victime.

Exiger de son joueur qu’il donne son maximum ou l’enguirlander quand on considère qu’il se pogne le beigne est une chose. Toutefois, ce qu’on a vu des querelles entre Dubois et Tortorella sur le banc des Blue Jackets n’était que la pointe de l’iceberg.

Récemment, le fougueux entraîneur a interdit à ses adjoints d’adresser la parole à son joueur de centre. Également, il avait commandé que toutes les photos ou images du Québécois soient retirées de l’aréna.

« Je suis fier de Pierre-Luc. Ce n’est pas facile pour un jeune de 22 ans de composer avec ce qui s’est produit cette année. Ce n’est pas facile de séparer les sentiments du travail qu’on a à faire tous les jours », a commenté Éric Dubois, père de Pierre-Luc et entraîneur adjoint du Moose du Manitoba, club-école des Jets.

Une situation lourde

Oui, Dubois avait exigé une transaction parce qu’il ne sentait pas bien dans l’environnement de Columbus. Il avait tout de même accepté d’aider Jarmo Kekalainen, son directeur général, à conclure une transaction équitable pour sa formation en signant une entente raisonnable de deux saisons, le 31 décembre.

Il était même prêt à suer sang et eau pour les Blue Jackets pendant une autre saison advenant que son directeur général ne parvienne pas à obtenir un retour équitable.

Il faut croire que le bon Torts n’était pas friand de cet accord de bons procédés.

« Quand tu as l’esprit clair, c’est facile de performer. Quand tu as beaucoup de tracas, c’est plus difficile, a raconté Dubois, le paternel, rendu disponible par le biais d’une visioconférence. Quand il est arrivé à Winnipeg, samedi, Pierre-Luc m’a dit qu’il était fatigué et que ce qu’il devait subir commençait à devenir lourd. »

« C’était une tempête, il l’a traversée. Il va sortir grandi de cette expérience », a-t-il ajouté.

Un appel par heure

Cette tempête, malgré la distance, les Dubois l’ont traversée ensemble, Pierre-Luc n’hésitant pas à demander conseil à son père, lui-même ancien hockeyeur professionnel.

À l’approche de la conclusion de la transaction, au moment où il ne restait que trois équipes en lice (Anaheim, Montréal, Winnipeg), le téléphone n’a pas dérougi.

« Il m’appelait aux heures pour savoir si j’avais entendu parler de quelque chose. Il m’a même réveillé deux fois. J’ai fini par mettre mon téléphone en sourdine. Un moment donné, il fallait que je dorme », a lancé Éric, dans un éclat de rire.

Évidemment, Dubois est bien heureux que les Jets aient mis la main sur un excellent joueur de centre. Toutefois, ce qui le réjouit encore plus, c’est d’avoir fiston près de la famille.

« Ma femme et moi, on est vraiment excité de savoir notre fils en ville. Il est parti de la maison depuis l’âge de 14 ou 15 ans », s’est souvenu Dubois.

Maudite bulle

Pierre-Luc a déjà une bonne idée de ce qui l’attend à Winnipeg (à part peut-être la température d’un froid toujours saisissant). En avril, sa sœur Daphnée et lui ont rejoint leurs parents dans la capitale manitobaine. Pendant un peu plus d’un mois, ils ont vécu le rythme de vie d’une famille normale !

« On a été avec nos enfants pendant cinq semaines. On se considérait chanceux parce qu’on ne se souvenait pas de la dernière fois que c’était arrivé sur une aussi longue période. On a passé beaucoup de temps ensemble. C’était plaisant. En compagnie de sa sœur, il a découvert la ville. Les enfants ont renoué ensemble. C’était du temps de qualité. »

Cette fois, cependant, ça ne sera pas aussi évident. Les Dubois vivront dans la même ville, mais puisque Pierre-Luc (Jets) et Éric (Moose) ne vivent pas dans la même bulle, ils pourront difficilement se côtoyer.

C’est maman Dubois qui risque d’avoir un choix déchirant à faire.