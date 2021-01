Université Laval: le Campus nordique fait bouger les gens

La piste d’athlétisme de 400 m de l’Université Laval a été transformée en anneau de glace pour les adeptes du patinage. De plus, les amateurs de ski de fond et de raquette ne sont pas en reste au Campus nordique, une initiative mise en place pour nous rappeler l’importance de bouger, même en temps de COVID-19.

Une piste de ski de fond a aussi été tracée autour de la piste d’athlétisme. Elle sort de l’enceinte pour se poursuivre sur les terrains de soccer sur une distance de 1,2 km.

À cela s’ajoutent des sentiers de raquette et de marche dans les boisés du campus.

«C’est une idée qui a jailli de gens de différentes organisations de l’Université qui cherchaient une façon de se réapproprier les installations extérieures afin d’en faire bénéficier la communauté dans ces moments un peu plus difficiles. L’idée a été présentée à la haute direction, qui a été emballée», a affirmé Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives.

Les équipes ont travaillé pendant un mois pour préparer ces installations qui sont offertes depuis lundi tant à la communauté universitaire qu’au grand public en général.

L’accès au site est gratuit et aucune réservation n’est requise. Toutefois, pandémie oblige, l’accès est limité à un nombre précis de personnes.

Santé mentale

«L’objectif, c’est de permettre aux gens d’améliorer leur santé physique et leur santé mentale dans une situation qui est plus difficile», a ajouté Mme Dionne.

«C’est très bon de bouger et de se changer les idées, surtout en période de pandémie. On commence à être tannés de tout cela et parfois, la santé mentale est affectée. Une bouffée d’air frais à l’extérieur, je pense que ça peut juste faire du bien.»

Le PEPS disposait déjà des équipements nécessaires, comme la Zamboni, pour faciliter l’aménagement de sites.

Bien que dame Nature n’ait pas été très collaboratrice au début, l’Université Laval n’a pas abandonné son projet.

«On a eu des petits défis liés à la température durant le dernier mois. La première glace a fondu, mais les dernières semaines ont été profitables. Donc, on a de très belles installations à offrir», a déclaré la directrice.

Location sur place

Le service habituel de location d’équipements et d’aiguisage de patins est offert. Le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps sur le site.

Une escouade d’étudiants et d’athlètes du Rouge et Or sera sur place pour faire de la sensibilisation et s’assurer du respect des règles sanitaires.

L’horaire est du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30 et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h. Les tarifs courants s’appliquent pour le stationnement.

Les activités seront offertes tant que la température le permettra.

Ce qu’il faut savoir

Photo Stevens LeBlanc

Capacité maximale

Maximum 150 personnes pour le ski de fond

Maximum 100 personnes pour le patin

Horaire

Du lundi au vendredi : De 10 h à 18 h 30

De 10 h à 18 h 30 Samedi et dimanche : De 9 h à 17 h

Location d’équipement

Des patins, des raquettes et des skis de fond peuvent être loués. Rendez-vous au comptoir de location d’équipement de l’aréna du PEPS (accès par la porte 11).