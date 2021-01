Le message est clair

Même le bon vieux Corey Perry a participé à la fête. Et pourquoi pas ? Cette équipe joue avec une telle intensité et surtout avec une telle assurance qu’on prend sa place dans la formation, comme l’a fait Perry, samedi soir. Et il s’amuse comme larron en foire.

Avait-on prévu un début de saison aussi impressionnant ?

Non.

Mais, quand on regarde la liste des effectifs, on comprend pourquoi le Canadien a récolté dix points sur une possibilité de 12 lors de ses six premiers matchs à l’étranger.

Tout le monde contribue. Tout le monde se partage la tâche.

Et Claude Julien dirige sa troupe sans trop de soucis. Peu importe les joueurs qu’il va envoyer dans la mêlée, on maintient le rythme, le tempo.

Lors du match de samedi, Julien n’a jamais hésité à utiliser le trio de Jake Evans dans les cinq dernières minutes de jeu.

Il n’a jamais douté du talent d’Alexander Romanov, employé dans des moments stratégiques, alors que les Canucks cherchaient à réduire l’écart en retirant leur gardien.

« On apprécie ce qu’on vient de réaliser, nous sommes un groupe qui évolue avec assurance, avec détermination, mais on a encore beaucoup de choses à corriger, » disait Brendan Gallagher.

Semer la confusion

On sème la confusion chez l’adversaire. Les attaques sont répétées, on ne fournit pas l’occasion à l’équipe adverse de respirer à l’aise, bien au contraire. Chaque fois que l’adversaire touche à la rondelle, il y a un ou deux joueurs du Canadien en mission pour créer des revirements.

Au chapitre de la collectivité, on a créé une belle atmosphère, ce qu’on souhaitait d’ailleurs à l’occasion de ce long voyage. La réaction de Joel Edmundson qui a engagé le combat avec Tyler Myers, lui disant que les joueurs du Canadien n’avaient pas apprécié son geste de jeudi à l’endroit de Joel Armia, est un indice de l’esprit de camaraderie qu’on a développé.

Il y a un élément qui reviendra souvent dans les analyses et dans les discussions.

Que disait-on pour qu’une équipe puisse survivre dans la division canadienne ? Il faut de la profondeur... et surtout l’équilibre au niveau des forces est essentiel.

Corey Perry a terminé la soirée avec un but, quatre tirs au but et près de 16 minutes de temps de jeu.

Profondeur, dit-on. Tous les trios ont participé à la marque sauf celui d’Evans. Ça résume bien ce qu’on associe à l’équilibre des forces.

Le Canadien, en lever de rideau, attire donc les projecteurs.

De quoi étonner

Non seulement domine-t-il la ligue en attaque, mais c’est aussi son plan de match pour empêcher les joueurs étoiles de s’installer dans leur zone de confort qui étonne.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont été menottés.

Elias Pettersson a finalement marqué un but, samedi, mais jusque-là, il n’avait pas tellement inquiété les deux gardiens Carey Price et Jake Allen.

Marc Bergevin avait donc raison. « Nous avons des objectifs très élevés. » Ce que ses hommes de confiance et lui ont décidé après l’élimination contre les Flyers de Philadelphie se concrétise.

Jouer contre le Canadien représentera dorénavant un défi de taille pour la compétition. Le premier voyage est un message clair. À cinq contre cinq, le Tricolore a été dominant. La brigade défensive, comme le soulignait Jonathan Drouin, peut maintenant relancer l’attaque avec rapidité.

Ce sera difficile de jouer contre le Canadien, cet élément sur lequel les décideurs se sont concentrés en effectuant des changements majeurs pendant l’entre-saison se traduit par 137 mises en échec jusqu’à maintenant.

On ne se présente plus dans le territoire du Canadien en croyant y faire une balade du dimanche. Maintenant, on y découvre un territoire hostile.

Deux gagnants

Quelle équipe sort gagnante de cette transaction ?

Les deux formations.

Pierre-Luc Dubois donne aux Jets de Winnipeg encore plus de lustre à l’attaque. Il se joint à Mark Scheifele pour guider cette formation dans une division canadienne très compétitive.

Patrik Laine donne aux Blue Jackets une autre dimension à l’offensive de John Tortorella. La question ? Aura-t-il un joueur de centre talentueux pour créer des ouvertures et l’aider à exploiter son talent de marqueur ?

Les deux DG impliqués croient avoir résolu leurs problèmes, qui représentaient une distraction pour leurs formations. Maintenant, chacun espère un dénouement heureux, sinon on aura à s’expliquer devant les propriétaires.

J’ai aimé la réaction de Dubois lorsqu’on l’a invité à commenter son départ. À aucun moment il n’a lancé la pierre à son entraîneur John Tortorella. Au contraire.

« Il est un entraîneur exigeant, mais il m’a beaucoup aidé pendant mes années à Columbus. »

C’était la bonne façon de quitter les Blue Jackets.

Maintenant, la question qu’on doit se poser : comment Laine composera-t-il avec le style très particulier de son nouvel entraîneur ?

Laine a du caractère. Il ne se gêne pas pour faire connaître ses états d’âme, et quand ça ne fonctionne pas à son goût, il le fait savoir. Et pour Jarmo Kekäläinen, le directeur général des Blue Jackets, il est confronté à une situation délicate. Laine va-t-il demeurer à Columbus pendant quelques années ?

Quant à Dubois, il aura un beau défi à relever avec une organisation qui ne parvient pas à répondre aux attentes. Au cours des deux dernières saisons, particulièrement l’été dernier contre les Maple Leafs de Toronto, il a compétitionné à un niveau très élevé.

Pour Marc Bergevin, il n’était pas question d’échanger Nick Suzuki ou Jesperi Kotkaniemi.

Mete : quoi faire ?

À Toronto, au cours du week-end, le nom de Victor Mete a meublé les discussions. On se demande si Marc Bergevin échangera son jeune défenseur.

Le DG du CH ne veut pas exposer son défenseur au ballottage. À travers la ligue, il y a un intérêt pour Mete. Bergevin attendra le bon moment pour prendre une décision.