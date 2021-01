Matthew Tkachuk doit justifier ses gestes

L’attaquant des Flames de Calgary s’est défendu de s’être intentionnellement laissé tomber sur le gardien des Maple Leafs Jake Campbell, lors des derniers instants de l’affrontement de dimanche entre les deux équipes canadiennes.

«C’était une bataille en avant du filet, dans une situation de six contre cinq où je tentais d’atteindre la rondelle, a expliqué Tkachuk lundi, lors des points de presse qui suivaient l’entraînement des Flames. C’est mon bureau, je vis dans cette zone pendant les matchs. J’étais juste en train de chercher la rondelle, je me battais un peu avec Brodes (TJ Brodie) et les gars sont tous arrivés.»

«Je me suis fait renversé et évidemment que je n’avais aucune intention de tomber sur lui ou quoi que ce soit du genre. C’est devenu un classique d’essayer de m’accuser de ça», a poursuivi celui qui s’est forgé une solide réputation d’agitateur dans la Ligue nationale.

Tkachuk a fortement été critiqué par les partisans des Leafs sur les réseaux sociaux, mais cela ne l’importune aucunement.

«Je suis très surpris par certaines choses qui sortent de la bouche des gens ces jours-ci, mais c’est une bonne chose que je ne les écoute pas. [...] Dieu merci, je ne vais pas trop sur mon téléphone après les matchs, sinon je deviendrais fou», a-t-il affirmé.

Tkachuk connait un excellent début de saison, lui qui a inscrit trois buts en quatre duels. Le sixième choix au total du repêchage de 2016 dispute présentement sa cinquième saison dans le circuit Bettman.