Télémédecine: plus de 91% des clients satisfaits

Pas moins de 91 % des patients qui ont consulté leur médecin virtuellement durant la pandémie ont été satisfaits, selon l’Association médicale canadienne (AMC), ce qui fait saliver les entreprises qui ont l’œil sur ce marché naissant.

• À lire aussi: Des soins en santé mentale au bout des doigts

• À lire aussi: Télémédecine: un médecin sur demande pour 15 dollars par mois

Depuis le début de pandémie, des médecins se sont tournés vers la téléconsultation avec des plateformes sécurisées autorisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme Zoom Télésanté, Teams et Reacts, souligne le Collège des médecins du Québec.

« Pour des raisons évidentes de confidentialité, le médecin ne devrait en aucun cas utiliser des outils de communication et réseaux sociaux comme Facebook, Skype, Snapchat ou Twitter pour fournir des soins et services à un patient », rappelle cependant l’organisation à ses membres.

Au même moment, des entreprises privées qui offraient déjà certains soins de santé en ligne ont voulu élargir leur offre de service pour aller chercher de nouveaux clients.

Nouveaux joueurs

Alors que des entreprises comme Dialogue propose un éventail de soins de santé aux employeurs, qui les offrent ensuite à leurs employés, d’autres ont mis sur pied des systèmes de photos et vidéos pour diagnostiquer à distance.

Aux É.-U., le géant Doxy.me compte plus de 700 000 professionnels de la santé dans 136 pays sous son aile. Au Québec, des cliniques privées courtisent de plus en plus les Québécois.

Des joueurs comme Clinique Go ont sur leur site web un formulaire à remplir « pour être connectés à un médecin québécois autorisé en quelques minutes ».

Cliniques médicales Lacroix, qui se décrit comme le plus grand réseau de cliniques privées au Québec, met aussi de l’avant son service télémédecine 24/7.

« Si votre consultation est vidéo, un courriel vous sera envoyé avec lien web grâce auquel vous pourrez vous connecter à la salle virtuelle de votre rendez-vous », peut-on lire sur sa page.

Bonjour-Santé a également un abonnement à 5,95 $ par mois pour trouver des consultations cliniques ou en téléconsultation dans les 36 heures.