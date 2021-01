Pour aider une amoureuse à prendre une décision

J’ai apprécié les propos que vous avez tenus à « Amoureuse inquiète ». Si la mère de son copain est plus importante qu’elle dans la vie de ce dernier, elle ne devrait pas emménager avec lui. L’histoire qui suit devrait la fixer sur la décision à prendre.

Ma fille est une femme de cœur, douce, tolérante et même un peu naïve dans sa bonté. Elle est en amour depuis de nombreuses années avec un gars MOUMOUNE qui vit encore avec sa mère à 32 ans. Voulant vivre ensemble et fonder une famille, ils ont trouvé la maison parfaite. Son amoureux a demandé si sa mère pouvait occuper le sous-sol. Sans bien réfléchir, ma fille a dit oui, en plus d’accepter que sa belle-mère prenne ses repas avec eux.

Dès le début ce fut l’horreur. Aussitôt que la belle-mère les entendait arriver, elle montait s’asseoir à la table de cuisine pour attendre qu’on lui serve son souper. Après le souper, elle sirotait son café, même un deuxième, si bien qu’elle finissait par regarder la télévision avec eux. S’ils recevaient des amis ou des collègues de travail, elle s’imposait. Lorsqu’ ils allaient faire leur épicerie ou qu’ils allaient au cinéma les fins de semaine, elle les accompagnait sans que son fils ne dise mot ou ne demande à ma fille si elle était d’accord.

Quand l’été est arrivé, ce fut l’enfer ! Elle passait ses journées et ses soirées sur le patio. Quand je voulais jaser avec ma fille, nous devions aller au restaurant. Alors que cette femme était autonome, son fils devait aller passer l’aspirateur dans le sous-sol et l’aider à changer son lit.

À la fin de l’été, ma fille a craqué : « Ou bien c’est ta mère qui déménage ou bien c’est moi qui pars ! » Comme il était incapable de prendre une décision et qu’ils sont encore très amoureux, ma fille s’est loué un logement et lui est resté avec sa mère. Ils ont consulté un psychologue et ça s’est un peu amélioré puisqu’il dort chez ma fille quelques soirs par semaine. Ils veulent fonder une famille, mais la situation ne changera pas tant que la belle-mère sera là.

Anonyme

Vous êtes lucide sur la vraie nature de votre fille quand vous dites qu’elle est « un peu naïve » dans sa bonté. Espérons que la jeune femme à qui vous adressez cette mise en garde saura éviter de l’être à son tour.