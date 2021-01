Sommet économique: présence discrète du Québec au Davos virtuel

Habituellement très présent au sommet annuel de Davos, le gouvernement du Québec se fera plutôt discret lors de l’édition virtuelle de l’événement, qui s’ouvre aujourd’hui.

Le premier ministre François Legault est officiellement inscrit au « Davos Agenda 2021 », mais il n’y participera finalement pas.

Les rendez-vous virtuels proposés cette année par l’organisation du Forum économique mondial en raison de la pandémie ne revêtent pas d’intérêt particulier pour M. Legault, explique-t-on au gouvernement. Celui-ci a déjà eu plusieurs discussions avec des chefs d’entreprise étrangers par vidéoconférence depuis le début de la crise, précise-t-on.

Fitzgibbon participera

Ce sera le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui sera chargé de représenter le Québec au plus prestigieux rassemblement mondial de millionnaires, de politiciens et de militants sociaux.

Jusqu’ici, M. Fitzgibbon a sept ou huit rendez-vous Zoom à son agenda. Son attaché de presse, Mathieu St-Amand, n’a pas voulu révéler avec qui le ministre allait s’entretenir.

On peut penser que Pierre Fitzgibbon fera des suivis avec des dirigeants de multinationales que François Legault a rencontrés l’an dernier dans les Alpes suisses.

Plusieurs patrons absents

Parmi les plus notables, il y avait eu les PDG du géant sidérurgique ArcelorMittal, du constructeur de véhicules Volvo et de la pétrolière Suncor. Ces trois entreprises avaient fait miroiter d’importants projets d’investissement au Québec qui sont pour l’instant restés sans suite.

Contrairement à leurs prédécesseurs, les nouveaux grands patrons d’Hydro-Québec et de la Caisse de dépôt, Sophie Brochu et Charles Emond, brilleront par leur absence.

Trois ministres fédéraux

Du côté d’Ottawa, les ministres Chrystia Freeland (Finances), François-Philippe Champagne (Innovation) et Patty Hajdu (Santé) prendront part à des discussions qui seront diffusées sur le web. Fait intéressant, le thème du panel de Mme Hajdu sera : « Rétablir la mobilité interfrontalière ».

Parmi les leaders mondiaux qui participeront au Davos Agenda 2021, notons le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi.

Le Forum économique mondial tiendra son « vrai » sommet 2021, en présentiel, en mai à Singapour, en Asie du Sud-Est.