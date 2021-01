Soutenez la cause des enfants malades et faites rayonner votre entreprise grâce à Entreprise Enfant Soleil!

Offert par

Opération Enfant Soleil sait toucher les cœurs et rallier les gens à la cause des enfants malades. Depuis sa fondation en 1988, l'organisme a remis plus de 273 millions de dollars aux grands centres pédiatriques, aux hôpitaux et aux organismes de la province, permettant ainsi aux enfants d'être soignés dans leur région près de leur famille, et de bénéficier d'équipements spécialisés. Envie de vous joindre à la cause? Découvrez comment votre entreprise pourrait prendre part à l’effort et même, s’illustrer!

Opération Enfant Soleil offre la toute première certification philanthropique pour entreprises au Québec : Entreprise Enfant Soleil.

Découvrez cette certification qui donne et qui redonne.

Bénéficiez d’un rayonnement au-delà de vos produits et services

Bien que la mission première de la certification Entreprise Enfant Soleil soit d’amasser davantage de fonds pour la cause, les entreprises participantes obtiennent plusieurs avantages. Elles peuvent notamment bénéficier de la notoriété d'Opération Enfant Soleil, reconnu comme le premier choix des Québécois en matière de philanthropie1, en affichant son logo dans leur image de marque.

Grâce à son Téléthon et à ses diverses activités organisées depuis sa création, Opération Enfant Soleil est l’un des organismes les plus respectés et crédibles en santé au Québec, et ce, depuis 7 ans2. Cette réputation et cette image d’OBNL de confiance se reflètent sur les Entreprises Enfant Soleil.

Marc St-Pierre, président de Groupe Lepelco, y voit un avantage concurrentiel indéniable puisque certains clients les choisissent entre autres pour leur implication dans la cause. Même son de cloche du côté d’ABCP architecture alors que François Moreau, associé senior, témoigne d’un effet de cascade positif avec sa clientèle et ses partenaires depuis que l’entreprise a reçu la certification.

Impressionnant, mais pas étonnant, puisque 84 % des consommateurs sont prêts à changer leurs habitudes d'achat afin de choisir un produit/service équivalent d'une entreprise engagée socialement3 et surtout, qui partage leurs valeurs.

Créez un sentiment d’appartenance fort chez vos employés

Cette certification crée également un effet notable chez les employés des entreprises participantes. De l’avis de François Moreau, l’image vibrante que projette l’organisme et le positionnement de bon citoyen corporatif de l’entreprise ajoutent à la motivation des employés.



Dany Bonneville, coprésident des Industries Bonneville, soutient même que cela ajoute au caractère des entreprises certifiées qui deviennent plus attrayantes pour les professionnels à la recherche d’un emploi.

Qui plus est, cette certification favorise la rétention des employés qui sont fiers des valeurs corporatives véhiculées et qui jugent qu’il est important de travailler pour une entreprise engagée dans la communauté.

Faites partie d’un réseau d’entreprises généreuses et solidaires

La certification, c'est l'affaire de tous! En plus des propriétaires d'entreprises, tous peuvent entreprendre les démarches de la certification, depuis les employés motivés jusqu'aux gestionnaires dévoués.

En obtenant la certification de l’organisme, l’entreprise se joint à un réseau d’affaires exclusif où la complicité et l’entraide sont sincères. Parmi les soixante entreprises qui en font déjà partie, plusieurs n’hésitent pas à faire affaire avec une autre Entreprise Opération Soleil, certaines alors de partager les mêmes valeurs.

N’est-ce pas là où donner au suivant prend tout son sens?

Visionnez cette vidéo C’est bon à savoir de Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur la mission d’Opération Enfant Soleil, sur la certification Entreprise Enfant Soleil et surtout pour soutenir les enfants malades, ou visitez entrepriseenfantsoleil.ca.

1 SOM 2020.

2 Léger Épisode 2020.

3 Ipsos 2017.