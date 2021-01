TFI International se paye une partie d’UPS pour 800 M$

L’entreprise montréalaise TFI International a annoncé lundi l’acquisition d’United Parcel Service (UPS) Freight, dont les revenus avoisinent les 3 G$ US, pour la somme de plus de 800 M$ US.

« Cette transaction est un “win-win“ pour tous, car elle permet à TFI de poursuivre son expansion stratégique aux États-Unis et de s'aligner sur le positionnement stratégique de UPS “Better not Bigger“ », a indiqué par communiqué Alain Bédard, PDG de TFI International.

Transaction approuvée

Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de TFI et de UPS, la transaction doit se conclure au deuxième trimestre de 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des autorisations réglementaires.

Livraison de colis et de courrier, transport de lots brisés, transport de lots complets, logistique... TFI International est présente aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’entreprise québécoise est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto, où elle est valorisée à près de 7,8 G$.

Lundi matin, à la Bourse de Toronto, son titre s’envolait de près de 29%, à 84,09$.

«À long terme, nous prévoyons que le potentiel de création de valeur sera assez important compte tenu des marges opérationnelles du secteur», a indiqué de son côté l’analyste Benoit Poirier de Desjardins.

«Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de l’acquisition par TFI d’UPS Freight, qui devrait permettre à l’entreprise de pénétrer le marché incontournable du LTL aux États-Unis», a-t-il ajouté.

- D’autres détails suivront.