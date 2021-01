Vaccin: le fossé entre riches et pauvres se creuse, s’inquiète l’OMS

GENÈVE | Le fossé vaccinal entre riches et pauvres se creuse, s’est inquiété lundi l’OMS, qui a besoin de 26 milliards de dollars pour son dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Les plus riches sont sortis indemnes, voire renforcés, de la pandémie, selon Oxfam

« Le nationalisme vaccinal pourrait coûter à l’économie mondiale jusqu’à 9 200 milliards de dollars », a déclaré aux journalistes le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citant une nouvelle étude de la Chambre de commerce international.

« Près de la moitié de ce montant, soit 4 500 milliards de dollars, serait perdu pour les économies les plus riches », a-t-il ajouté.

À l’occasion de sa conférence de presse bihebdomadaire, le directeur de l’OMS a également indiqué que le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19, baptisé Accélérateur ACT, avait encore besoin de 26 milliards de dollars en 2021 (21,4 milliards d’euros).

Lancé fin avril 2020, lors d’un évènement coorganisé par le directeur de l’OMS, le président français, le président de la Commission européenne, et la Fondation Bill & et Melinda Gates, l’accélérateur ACT vise à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre le nouveau coronavirus et à en assurer un accès équitable.

« Le nationalisme vaccinal peut servir des objectifs politiques à court terme, mais il est dans l’intérêt économique à moyen et long terme de chaque nation de soutenir l’équité vaccinale », a insisté M. Tedros.

« Tant que nous n’aurons pas mis fin à la pandémie partout, nous n’y mettrons pas fin », a-t-il.

Et d’ajouter: « Au moment où nous parlons, les pays riches déploient des vaccins tandis que les pays les moins développés du monde regardent et attendent. Chaque jour qui passe, le fossé se creuse entre les nantis et les démunis ».