DUBEAU, Dorothée Odile



C'est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Dorothée Odile Dubeau, le vendredi 22 janvier 2021 à l'âge de 94 ans.Prédécédée par son frère Oscar Dubeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle Romaniuk (Danny), Denis Romaniuk (Marlene), Ron Romaniuk et Marc Romaniuk (Sue); sa soeur Yola Lauzon (feu Ray), son frère Sylvio Dubeau (Connie); ses 7 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants et de nombreux autres parents et amis.Un grand merci au personnel du centre d'hébergement Auclair pour leurs années de soins continus et le bien-être apporté à notre maman. Un autre merci aux médecins et au personnel du centre d'hébergement Laurendeau pour leurs soins compatissants pendant cette période.