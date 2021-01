Andy Reid lance des fleurs à Tom Brady

L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a encensé le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady.

• À écouter [BALADO] La Zone payante: Brady, Mahomes... et Auclair au Super Bowl!

• À lire aussi: Tom Brady: monsieur Bundchen

Le pilote de la formation du Missouri devra trouver un moyen de contenir le quadragénaire le 7 février prochain, dans le cadre du Super Bowl LV.

«On peut voir où se manifeste le leadership de Tom du côté offensif. Il joue à un niveau extrêmement élevé. Pour quelqu’un de son âge, c’est incroyable. Je veux dire, c’est incroyable pour un joueur de 25 ans de faire ce qu’il fait; ce l’est encore plus à 43 ans», a affirmé Reid lundi, lors de sa conférence de presse.

En 2020, à sa première saison avec les «Bucs», Brady a été spectaculaire. En saison régulière, il a amassé 4633 verges de gains et 40 touchés. En éliminatoires, il a ajouté 860 verges et sept majeurs. Ses performances ont grandement contribué aux trois victoires à l’étranger des Buccaneers et ont permis au club floridien de devenir la première équipe de l’histoire de la NFL à disputer le match du Super Bowl dans son stade.