Comment me faire une idée claire de ma situation?

Je ne sais pas à qui raconter les choses intimes que je vais te dévoiler. Je suis en couple depuis bientôt sept ans avec un homme que j’ai longtemps appelé « l’homme de ma vie », certaine que ça ne changerait jamais tellement j’étais certaine de mon coup.

Nous venons tous deux d’atteindre le milieu de la trentaine. Nous n’avons pas d’enfants et nous ne parlons plus d’en avoir depuis environ trois ans. Depuis la même période de temps également, ma relation de couple ressemble à l’eau qui coule du robinet : vraimentinsipide, incolore et sans saveur.

On a tout essayé pour raviver la flamme. On est allé en thérapie de couple. On a l’un et l’autre changé de job parce qu’on croyait que l’ennui vécu en milieu de travail pouvait être responsable de notre malaise à deux. Puis on a essayé de faire des activités sportives ensemble. Mais rien de tout cela n’a fonctionné.

Je sens que je n’aime tout simplement plus mon chum. D’ailleurs depuis quelque temps, juste sa présence à mes côtés a le don de m’irriter au plus haut point. Évidemment, lui là-dedans ne comprend absolument pas ce qui m’arrive. IL affirme qu’il m’aime autant qu’avant et qu’il est parfaitement heureux et bien avec moi. En somme, il ne voit pas où est le problème.

À chaque fois qu’il me dit ça, j’ai envie de hurler. Pire, lorsqu’il me demande ce que j’ai à lui reprocher, moi la sotte, je ne sais pas quoi dire d’autre que « j’étouffe dans notre relation » ! Et là il se met invariablement à pleurer et à me dire qu’il ne pourrait pas vivre sans moi. Ce qui me fait sentir encore plus coupable et malheureuse, comme si j’étais la seule responsable de la situation.

Suis-je si terrible de ne plus aimer mon chum au point d’en être rendue à le détester dans sa persistance à être aussi irréprochable et correct avec moi? Des fois je me demande si je ne devrais tout simplement pas faire mes valises et disparaître sans plus d’explications.

Anonyme

Quand on a du respect pour un partenaire, on ne disparaît pas sans un minimum d’explications. L’amour que vous avez déjà ressenti à l’endroit de cet homme le commande. Il n’y a rien de surprenant de voir l’amour s’éteindre entre deux personnes, ça arrive tous les jours.

Vous n’êtes pas terrible parce que vous n’aimez plus cet homme, mais il faut avoir le courage de vous l’avouer à vous-même pour être capable de le lui dire et de prendre la décision qui s’impose en vous séparant de lui, et en vous préparant à faire face à sa réaction.