De moins en moins de restrictions à la frontière canadienne

Au micro de Benoit Dutrizac sur QUB Radio, le député conservateur Pierre Paul-Hus a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau s'est trompé dans ses propos sur les voyageurs qui reviennent de l’étranger.

« M. Trudeau mentionne que la frontière est fermée pour tous les voyageurs qui n’ont pas la citoyenneté canadienne. C’est complètement faux. Dans le décret, il y a 24 exceptions. Par exemple, un citoyen canadien d’origine indienne peut faire venir ses parents de l’Inde qui n’ont pas la citoyenneté de notre pays. Il y a plein d’exceptions pour la famille rapprochée et les étudiants étrangers», a souligné le député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles.

Photo Simon Clark

Mardi, M. Trudeau a souligné que les retours de Canadiens de l’étranger contribuent dans une très faible proportion à la propagation du virus, comparativement à la transmission communautaire.

Paul-Hus a également discuté des ententes sur les vaccins contre la COVID-19 entre le gouvernement canadien et les entreprises pharmaceutiques.

« Depuis le mois de novembre, nous avons posé des questions à la Chambre des Communes sur les ententes et les contrats, mais tout est gardé secret. Il n’y a jamais rien de précis. Des fois, on nous annonce des quantités et ensuite, le nombre initial descend. Nous sommes aussi dans l’inconnu. », a reconnu M. Paul-Hus.

Écoutez l’entrevue du député conservateur avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio.