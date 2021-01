Élan de solidarité dans le monde du curling

Une entreprise de Trois-Rivières durement frappée par la pandémie a reçu l’aide inespérée de ses clients, des joueurs de curling et organisateurs de tournois qui veulent donner au suivant.

L’année 2019 avait été une des meilleures années de l’entreprise Curling André Ferland, qui fabrique et vend les brosses Performance, des brosses de curling très populaires au Québec.

Mais la pandémie est arrivée et depuis un an et demi, elle n’a pratiquement aucun revenu.

«Avec presque aucun revenu, on a dû, ma conjointe et moi, se trouver un autre emploi» a ainsi avoué le directeur général de l’entreprise familiale, Martin Ferland.

Curling André Ferland s’implique beaucoup depuis près de 20 ans, notamment dans les championnats juniors et l’organisateur de Lévis, Sylvain Fecteau, en sait quelque chose.

«C’est toujours un oui. Il nous envoie une commandite, il nous envoie de l’équipement qu’on va pouvoir faire tirer parmi nos membres.»

Et c’est cette implication qui est payante aujourd’hui.

«On regarde ça et on dit, je pense que c’est à nous à redonner à Curling André Ferland. Ils sont là année après année et c’est à nous de faire un petit quelque chose», a expliqué M. Fecteau.

Un geste qui a pris la famille de Martin Ferland par surprise.

«On savait qu’on avait de l’appui, mais à ce point, c’est plutôt surprenant. Ça fait chaud au cœur. Je ne vous mentirai pas que j’ai eu une larme à l’œil.»

En quelques jours à peine, la campagne de financement sur la plateforme GoFundMe a amassé tout près de 15 000 $, une somme inespérée pour les propriétaires.

«Oui ça va grandement nous aider à passer l’été», a admis M. Ferland, encore ému.