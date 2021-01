Grèce: la police interdit les rassemblements, avant des manifestations prévues

Athènes | La police grecque a annoncé mardi que tous les rassemblements seraient interdits pendant une semaine pour des raisons de «santé publique», alors qu'une manifestation de l'extrême gauche est prévue vendredi.

«Tous les rassemblements publics de plus de 100 personnes (sont interdits) jusqu'au 1er février», a indiqué la police dans un communiqué.

Des appels ont été lancés à une manifestation vendredi, en soutien au chef opérationnel du groupe extrémiste de gauche 17-Novembre, Dimitris Koufontinas, qui a entamé une grève de la faim début janvier pour réclamer son transfert dans une autre prison.

Koufontinas, 59 ans, est jugé responsable de 23 assassinats - dont ceux de cinq Américains, deux Turcs et un Britannique - entre 1975 et 2000.

Des groupes anarchistes ont également prévue de manifester à la mairie d'Athènes lundi prochain pour protester contre un nouveau plan d'urbanisme.

Dans un deuxième document, la police a démenti que sa décision soit liée aux protestations prévues.

La Grèce demeure sous le coup d'un confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et les mouvements entres les régions sont restreints, alors que les habitants ne peuvent quitter leur domicile que pour une raison valide.

Le confinement avait été assoupli le 18 janvier, et les commerces ont été autorisés à rouvrir. Les lycées vont également rouvrir leurs portes lundi prochain.

La COVID-19 a fait plus de 5600 morts dans le pays, et plus de 280 personnes sont hospitalisées en soins intensifs.