Investir des millions pour vivre de l’agriculture

Démarrer à partir de zéro une exploitation agricole au Québec, ça peut rimer avec un scénario risqué pour certains. Pourtant, des nouveaux fermiers et agriculteurs de moins de 30 ans sont prêts à investir des millions de dollars pour vivre leur bonheur dans le pré.

En 2019, à l’âge de 26 ans, Roxanne Beaulieu a acheté sa première ferme toute seule dans la municipalité de Sainte-Maurice. Son troupeau comprend 60 têtes de bétail.

« Ça m’a coûté un peu plus de 2 millions de dollars. Moi, j’ai acheté une ferme qui était déjà en production. J’ai tout acheté d’un coup : le quota*, les vaches, les bâtiments, le garage, le tracteur, 46 acres de terre et la maison », affirme avec fierté la jeune fermière qui n’a pas grandi dans un milieu agricole.

« Pour l’instant, mes dettes sont calculées sur 18,8 ans, ajoute-t-elle. J’ai quatre prêts différents. C’est sûr que mes dettes ne seront pas à zéro dans 18 ans. On veut toujours réinvestir les sous dans la compagnie. Mais je suis rentable dans un sens, ce n’est qu’une question de fiscalité. »

Plusieurs fuient la campagne pour la grande ville durant leur vingtaine. Dans le cas de Roxanne, c’est plutôt le chemin inverse qu’elle a fait.

Courtoisie

« J’étudiais au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Mon père voulait que je fasse des études universitaires. Puis, j’ai commencé à fréquenter quelqu’un qui travaillait dans une ferme. C’est comme ça que j’ai eu la piqûre », se rappelle la jeune femme aujourd’hui âgée de 27 ans.

Finalement, Roxanne ne s’est jamais assise sur un banc d’université après avoir obtenu son diplôme d'études collégiales. Elle s’est plutôt dirigée loin de la grande ville pour étudier à l’Institut de technologie agroalimentaire.

La jeune fermière affirme s’être lancée dans le domaine pour vivre de sa passion en campagne, être près des animaux, devenir sa propre patronne et surtout pour se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire.

Acheter un verger à 24 ans

Marc-Antoine Arsenault-Chiasson et Audrey-Anne Lussier sont tous les deux âgés de 24 ans. Durant leur enfance, aucun des deux tourtereaux n’a grandi sur une terre agricole ou sur une ferme.

En pleine pandémie, le jeune couple s’est lancé dans la pomiculture après avoir cherché durant plusieurs mois une terre à vendre. Ils ont finalement acheté un verger à Farnham, en Montérégie, en mai dernier.

Courtoisie

« Le verger a coûté autour d’un million de dollars. À 24 ans, tu ne peux pas avoir tout cet argent-là. Nous, on a été chanceux. On a eu un investisseur qui croyait au projet et qui nous a financés pour la mise de fonds. Et après, la banque a accepté parce que le projet avait du sens. Sans ça, c’était impossible », avoue Marc-Antoine.

« Avant, je savais à peine faire pousser une plante, raconte-t-il en ricanant. J’ai étudié en agronomie. J’ai décidé de commencer ça et de faire ma propre business. »

Audrey-Anne détient aujourd’hui un baccalauréat en droit. De son côté, Marc-Antoine termine son baccalauréat en sciences agricoles. Ils ont réalisé leurs études ensemble à l’Université Laval.

Au cours des prochaines années, les propriétaires de la Ferme cidricole Équinoxe miseront particulièrement sur l’agrotourisme, l’autocueillette et la production de cidre pour rendre leur entreprise rentable.

Courtoisie

L'amour des dindons

Les dindons n’ont pas débarqué du jour au lendemain dans la vie d’Alexis P. Cormier.

Au début de sa vingtaine, il a d’abord étudié à l’université dans le domaine de l’agriculture. Après quelques expériences dans ce milieu, le jeune homme a décroché un poste de banquier agricole au sein d’une institution financière.

« Toutes les productions de la plume, tout ce qui est aviaire, œufs, poules et dindons, c’est un domaine qui me passionne depuis le début de mes études », mentionne celui qui est aujourd’hui âgé de 27 ans.

Tout a changé lorsqu’il a entendu que des quotas de dindons seraient aux enchères dans un encan en 2019.

Courtoisie

« Ça faisait trois ans que j’économisais et que j’y pensais. Là, je me suis dit : go, faut y aller! En décembre 2019, j’ai donc fait l’acquisition de quotas de dindes légères. Je peux produire jusqu’à 10 000 dindons par années », explique Alexis.

Le néo-producteur a investi près de 900 000 $ dans son entreprise. Ce montant inclut l’acquisition de quotas et la construction d’un poulailler en Estrie.

Ce dernier a d’ailleurs été construit sur le terrain de ses parents, qui sont acériculteurs et qui possèdent un lopin de terre.

Grâce à ses économies, Alexis disposait d’une mise de fonds importante pour lancer son projet. Il a aussi pris une entente de paiement avec ses créanciers. Il devra rembourser le reste de son investissement au cours des 22 prochaines années.

« Quelqu’un qui lit ça de la grande ville... Il peut se dire, est-ce que c’est payant? Moi, juste pour vous dire, avec ma mise de fonds, mon projet s’autofinance tout seul sur 22 ans. C’est très rentable», assure Alexis P. Cormier.

L’INDUSTRIE AGRICOLE AU QUÉBEC, EN CHIFFRES

Un jeune de la relève agricole sur trois démarre une entreprise

Taux de placement de 95% pour les programmes agricoles

2 % de la superficie du Québec est consacrée à l’agriculture

42 000 Québécois font de l’agriculture un métier

Le Québec compte 29 000 entreprises agricoles

*Au Québec, les agriculteurs doivent détenir un quota de production. Il s’agit d’un contrat qui permet de produire un volume donné de production en respectant la gestion de l’offre.

Sources: Union des producteurs agricoles (UPA) et le Gouvernement du Québec