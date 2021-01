Julie Payette dans The Crown?

Ainsi, Julie Payette aura droit à une pension à vie de 143 000 $ par année, plus des frais de déplacement et des frais de bureau, alors qu’elle est sortie de Rideau Hall à cheval sur un rail et couverte de goudron et de plumes.

Et tout ça pourquoi ?

Parce que madame a représenté Sa Majesté dans une des ex-colonies de l’Empire britannique pendant quatre ans.

LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

Le successeur par intérim de madame Payette au poste de gouverneur général est le juge Richard Wagner.

Ça tombe bien, car l’un des opéras les plus connus du compositeur allemand qui portait ce nom il y a 200 ans s’intitule Le Crépuscule des dieux...

Quand la nuit va-t-elle définitivement tomber sur les régimes monarchiques­­­ ?

Qu’au XIXe siècle, des familles de parasites régnaient sur des empires juste parce que le bon sang coulait dans leur veine était une chose...

Ça allait avec l’époque. Le faste, les trompettes, la croyance dans le fait que certaines nations et certains peuples étaient supérieurs à d’autres...

Mais 200 ans plus tard ? Vraiment ?

Nommer une ancienne astronaute ou une ex-journaliste chef de l’État juste parce qu’elle représente une vieille dame assise sur un trône doré à l’autre bout du monde ?

Admirez le ridicule de la situation.

Le Canada se targue d’être le paradis des droits individuels, le royaume de l’égalité où tous les individus, quelles que soient leur race et leur origine sociale, se valent.

Mais nous devons obéissance à une monarque qui règne sur une portion du monde par droit divin et lien du sang !

Allo ?

DANS LE FORMOL

Et, de grâce, lâchez-moi The Crown !

Oui, cette série est une extraordinaire leçon d’histoire, et j’ai suivi les quatre saisons avec délectation.

Mais soyons sérieux : c’est une version sophistiquée de Big Brother célébrités !

On regarde des gens enfermés dans un lieu clos se crêper le chignon entre deux soupers ennuyeux !

À ce que je sache, ce n’est ni Elizabeth­­­ II ni sa potiche de mari qui ont mis les nazis à genoux.

Et ce ne sont ni le prince Charles ni la présidente du fan-club d’Elton John qu’il avait mariée pour faire plaisir à maman qui ont redonné à l’Angleterre sa prospérité perdue.

La plus grande réussite de la reine d’Angleterre fut de rester raide comme une barre dans les tempêtes qui ont secoué son pays au fil des ans.

Il avait beau venter fort, la dame demeurait impassible, inébranlable.

Une incarnation vivante du fameux flegme britannique.

Tout comme les musées de la science gardent dans des fioles des spécimens de chaque espèce animale ayant foulé la planète, en Angleterre, on a pris les membres d’une famille et on les a plongés dans un aquarium rempli de formol afin de préserver le « caractère anglais » pour les générations futures.

Et à cause de ça, il faut payer une pension à vie de 143 000 $ par année à Julie Payette ?

L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

Adrienne Clarkson, Michaëlle Jean, la lieutenante-gouverneure Lise Thibault, Julie Payette...

La reine doit se dire qu’il y a quelque chose de pourri dans son ancienne colonie.

Qui sait ? Avec un peu de chance, elle va peut-être nous sacrer hors de l’Empire...