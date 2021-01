La culture: besoin essentiel

La pandémie est une véritable tempête pour les agences artistiques, qui dépendent financièrement des contrats qu’ils dénichent aux artistes qu’ils représentent. Avec la carrière de 125 artistes et 15 employés à sa charge, Maxime Vanasse, qui a fondé l’Agence MVA il y a 30 ans, a vu ses revenus baisser de 70 % dans les premiers mois de la pandémie. Aujourd’hui optimiste, il souhaite que la situation actuelle soit l’occasion de « prendre le taureau par les cornes » et faire une véritable réflexion sur l’industrie du cinéma et de la télé, surtout en ce qui concerne les géants du web.

Quel a été l’impact de la pandémie sur votre entreprise ?

Ç’a eu un impact vertigineux. C’est anxio-gène pour les artistes, les entreprises culturelles, parce qu’on prévoit tout, mais tu ne penses jamais qu’il va y avoir une pandémie. Je suis capitaine à bord, alors au début, il fallait que je passe mes journées à rassurer les autres alors que moi je n’étais pas plus rassuré. On est habitué à un certain roulement, et tout d’un coup, il faut pomper l’argent. On a un loyer de 5000 pieds carrés à Outremont, sur la rue Laurier, qui est très cher. Les frais fixes sont maintenus. J’étais prêt à supporter financièrement l’entreprise jusqu’en septembre, mais il fallait qu’il y ait des subventions. [...] Si je fais le bilan, on doit avoir des pertes, globalement, de 25 % de notre chiffre d’affaires. Dans les premiers mois, c’était 70 %. Les arts vivants ont été impactés solidement. Encore une fois, on dirait que c’est à l’image de l’ensemble de la société. C’est toujours les plus défavorisés qui sont le plus impactés. Le théâtre, c’est l’enfant pauvre. La danse également. Ces artistes-là ont été durement touchés.

C’est votre rôle de négocier les cachets et les conditions de travail des artistes. La crise de la COVID les a-t-elle affectés--- ?

En ce moment, c’est clair que ç’a un impact. Mais il ne faudrait pas que nos concessions soient tenues pour acquises, que ça devienne la norme. On a montré beaucoup, beaucoup de souplesse. Par exemple, un artiste interprète qui reçoit son texte à la dernière minute, qui a des enfants, et qu’on lui dit : ça se peut que deux semaines de tournage soient condensées dans une, au cas où ils ferment les plateaux... Finalement, l’acteur apprend ses 90 pages pour une semaine, et après, on accepte de rechanger les horaires. J’espère que les producteurs vont être reconnaissants et qu’ils ne prendront pas avantage de ça, parce que ça ne pourra pas durer.

Qu’en est-il de la santé mentale de vos artistes ? Avez-vous eu des demandes d’aide psychologique ?

À deux ou trois exceptions près, non. J’ai été surpris qu’il n’y en ait pas plus que ça et j’ai analysé pourquoi. Les artistes sont très résilients. Ils sont habitués à vivre le stress de ne pas connaître le prochain contrat, de ne pas savoir ce qui suit. Sinon, pour ce qui est de leur avenir, ils sont plus philosophes et moins émotifs que je ne l’imaginais.

Comment entrevoyez-vous 2021 ?

Les états généraux sur la télévision et le cinéma doivent être faits. Il faut qu’il y ait une réelle volonté d’aller chercher de l’argent chez les gens du web. Il faut qu’ils contribuent à notre écosystème culturel. Il faut qu’on arrête de le dire et qu’on le fasse. On a besoin d’argent dans notre industrie pour être capable de concurrencer avec les grands de ce monde, et d’avoir une vie décente. Parce que les plateaux de tournage, ce n’est plus le fun. C’est une pression incroyable pour les acteurs, les techniciens, les réalisateurs. C’est correct quand tu es dans une période de pointe, mais quand c’est le quotidien d’un acteur, ça devient lourd. Et c’est tenu pour acquis. Si tu te plains le moindrement, tu te fais ramasser.

Comment améliorer le sort des artistes ?

On n’a jamais autant vu l’importance des artistes---. La culture ce n’est pas un luxe, c’est un besoin essentiel. Les artistes ont un rôle de cohésion sociale, et ils contribuent au bien-être moral et physique des gens. Il faut qu’ils aient le moyen de créer, dans un confort minimal. Il faut avoir plus d’argent et pour moi, ça passe, en partie, par les géants du web. J’irais même plus loin : il devrait y avoir une obligation des géants du web de diffuser une partie de notre contenu, pour qu’on se fasse connaître à l’international.

