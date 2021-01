Le jour où Alex Pietrangelo tournera la page est arrivé

Le défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo retrouvera son ancienne formation pour la première fois, mardi, lorsque la formation du Nevada accueillera les Blues de St. Louis.

«C'est un peu étrange de les affronter huit fois, mais comme je l'ai dit, il faut passer à autre chose, a mentionné Pietrangelo au site LNH.com. Ce sera intéressant [mardi], mais une fois que j'aurai fait quelques présences sur la glace, je vais arrêter d'y penser et jouer au hockey.»

Repêché au premier tour (quatrième au total) du repêchage de 2008 par les Blues, l’athlète de 31 ans avait passé l’ensemble de sa carrière avec cette même équipe. Toutefois, lors de la dernière entre-saison, l’Ontarien a décidé de quitter l’équipe avec laquelle il a gagné la coupe Stanley à titre de capitaine et a signé une entente de sept saisons, d’une valeur de 61,6 millions $, avec les Golden Knights.

Pietrangelo semble déjà avoir trouvé ses repères, lui qui a amassé trois points en six matchs.

«S'il s'agissait de mon premier match ici, peut-être que ç'aurait été un peu différent, a ajouté Pietrangelo. Nous en avons joué six. Je suis passé à autre chose. Je savais que ce jour viendrait. Je m'amusais à dire que tant qu'à le faire, aussi bien le faire à huit reprises en un an et tourner la page.

«Alors je me sens bien. Je me sens à l'aise avec la situation et je suis prêt à y faire face pour que nous puissions aller de l'avant. [...] Je commence à me sentir plus à l'aise, je trouve mes repères, je commence à trouver des façons de créer plus d'occasions de marquer, ce qui fait partie de mon jeu.»

Déjà un pilier

Avec cinq gains en six matchs, les Knights confirment leur statut de puissance dans la section Ouest et Pietrangelo a eu son mot à dire, lui qui a joué en moyenne environ 25 minutes par rencontre.

« Je pense qu'il s'est adapté plus rapidement que la majorité des joueurs, a déclaré son entraîneur-chef Peter DeBoer. Le plus impressionnant pour moi a été de voir à quel point il est ouvert à être dirigé et à apprendre notre système et quelques détails avec lesquels il n'était peut-être pas familier à St. Louis. C'est tout nouveau.»

« Je pense que dans ces situations, ce n'est pas facile pour un joueur, particulièrement si on considère l'historique qu'il a avec cette équipe, a-t-il renchéri. Il a grandi avec cette équipe. Je suis certain que plusieurs choses lui traverseront l'esprit [mardi].»