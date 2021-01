Lise Payette voulait protéger la présumée victime de Venne, selon Denise Bombardier

Si Lise Payette a tenté de dissuader la présumée victime d'agressions à caractère sexuel de Michel Venne de porter plainte, c’est en raison des mentalités de l’époque dans laquelle elle a évolué, estime Denise Bombardier.

«Elle voulait la protéger», a avancé la chroniqueuse au micro de Richard Martineau sur QUB radio pour tenter d’expliquer le comportement de l’ancienne ministre d’État à la Condition féminine du Québec.

Lorsque la plaignante a commencé à s’ouvrir un peu plus sur les agressions qu’elle aurait subies de la part de Michel Venne, Lise Payette, alors chroniqueuse au Devoir, aurait invité la jeune fille à la prudence, pour ne pas «faire de tort à son ami».

«On ne peut pas comprendre les comportements des femmes et surtout des femmes qui se sont battues comme elle, toute cette génération» a-t-elle dit, mentionnant au passage qu’elle et madame Payette «ne s’entendaient pas très bien».

Madame Bombardier insiste: les propos de Lise Payette ont été «inacceptables» à plusieurs égards et la protection dont a joui Michel Venne de par son statut l’est tout autant.

«On s’est battus, nous, on se battait sur tous les terrains, mais il fallait se protéger et ne pas devenir une des victimes. Aujourd’hui, il y a un statut de victime pour les jeunes femmes, et c’est ça que je dénonce. Parce qu’il n’y a pas de solution quand tu es une victime, c’est juste ton bourreau qui te la définit», a conclu l’auteure et chroniqueuse au Journal de Montréal.

– Avec les informations de Kathleen Frenette

Écoutez la chronique de Denise Bombardier sur QUB radio: