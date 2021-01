Pas d’audit du rapport préélectoral : La Ville n’a pas fourni les chiffres nécessaires à la Vérificatrice générale

Le modèle de rapport préélectoral sur l’état des finances de la Ville de Montréal présenté à la Vérificatrice générale (VG) était si incomplet qu’elle refusera de donner son opinion sur celui-ci.

Dans une présentation au Conseil municipal ce matin, la VG Michèle Galipeau expliquera que le Service des finances de la Ville ne lui a pas donné les chiffres qui lui auraient permis de vérifier si les prévisions financières sont raisonnables.

«Aucune donnée réelle n’est présentée ni utilisée dans l’élaboration des hypothèses» sur lesquelles se basent ces prévisions financières, indique la présentation de la VG dont le 24 Heures a obtenu copie.

De plus, les prévisions ne tenaient pas compte de résultats financiers récents, dans un contexte de pandémie.

«La direction du Service des finances n’a pas été en mesure de me fournir des données et des analyses pertinentes et fiables à l’appui des hypothèses utilisées dans la préparation de ces prévisions financières. Je n’ai ainsi pas été en mesure de déterminer si ces hypothèses constituent une base raisonnable pour établir ces prévisions», indique Mme Galipeau, pour expliquer son impossibilité d’auditer un rapport préélectoral comme celui que prépare la Ville.

Donner l’heure juste

Le Service des finances est censé produire un rapport préélectoral sur l’état des finances de la Ville de Montréal d’ici la fin juin 2021. La Vérificatrice générale, en tant qu’instance indépendante, devait en faire l’audit avant les élections municipales de novembre 2021, selon une demande du Conseil municipal faite en août 2019.

L’idée est de pouvoir donner l’heure juste aux citoyens sur l’état des finances publiques avant l’élection municipale de 2021 et de permettre aux partis politiques de développer leur plateforme électorale à partir des mêmes informations.

Toutefois, l’automne dernier, Michèle Galipeau a signalé que le prototype de rapport préélectoral du Services des finances de la Ville ne répondait pas aux exigences. Elle ne pouvait donc pas accepter la demande du Conseil d’en faire l’audit et ce mandat lui a ainsi été retiré.

Dans les documents transmis aux élus municipaux en vue de sa présentation aujourd’hui, la VG détaille à quel point l’information fournie était insuffisante et explique qu’elle ne peut pas être comparée avec d’autres rapports financiers publics.

Par exemple, «la présentation des revenus et des dépenses n’est pas suffisamment détaillée ne permettant pas de voir les changements significatifs sur les niveaux de service à la population» et «l’état de la dette à long terme n’est pas présenté», peut-on lire.