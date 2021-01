Quand la joaillière Sophia Gaspard et l’acteur Marc Béland dansent avec l’art

En collaboration avec

Marc Béland est bien connu par les Québécois pour son travail d’acteur, mais il est également un danseur de talent. Lors de sa rencontre avec la joaillière Sophia Gaspard, aussi danseuse contemporaine, une chimie naturelle s’installe. Ce qui ressort de leur échange : l’excentricité est un don qu’il faut exhiber plutôt que cacher.

Marc Béland et Sophia Gaspard ont tous deux une personnalité flamboyante aux multiples contrastes. Ils sont à la fois forts et délicats, organisés et chaotiques, farfelus et sérieux, solitaires et sociables. C’est par l’art qu’ils arrivent à exprimer toutes les facettes de leur être. Sans ce canal, le comédien et la joaillière croient qu’ils ne seraient pas entiers.

Des bijoux dansants

Pour Sophia Gaspard qui se spécialise dans la création de bijoux en métaux assemblés par soudure, danser et travailler le métal ne font qu’un : «Je n’arrive pas tout à fait à le verbaliser clairement, mais je sens que la danse passe à travers les bijoux que je crée.»

Lorsqu’on observe ses œuvres d’art qu’on peut porter au cou, au doigt ou au poignet, on peut littéralement voir ses deux passions artistiques réunies. Les formes des pièces sont rythmées — tantôt anguleuses, tantôt bombées — telle une chorégraphie. «J’aime beaucoup travailler le métal, le faire plier, le transformer, le brûler avec le chalumeau pour qu’il devienne plus malléable... J’imagine que le mouvement que je lui donne rappelle celui de la danse.», ajoute la Montréalaise.

Faire du beau avec du laid

Celle qui utilise principalement l’argent 925, le bronze et laiton pour la fabrication de ses bijoux est une amoureuse de ce qui sort de l’ordinaire, comme les univers qu’on trouve dans les films de science-fiction. Sophia Gaspard puise son inspiration dans ceux-ci, mais aussi dans les paysages communs. Elle a la capacité de porter un regard nouveau sur ce qui peut sembler banal : «Présentement, devant chez moi, le paysage est en construction et ça m’inspire. Je m’assure de trouver la beauté dans ce chaos-là. C’est primordial de trouver l’équilibre et la beauté pour continuer à avancer.»

L’importance de l’extravagance

On remarque facilement l’admiration que Marc a envers Sophia. D’ailleurs, les deux artistes se comprennent : tous deux sont des êtres qui refusent de cacher leur belle folie. Le comédien et danseur salue notamment la facilité de la joaillière à dévoiler sa facette plus excentrique. «Notre talent, on le découvre souvent dans les yeux des autres. Et il faut le montrer. Le talent de faire vibrer les autres par l’art, c’est un talent extraordinaire.», explique celui qui croit que les artisans des métiers d’art n’ont pas suffisamment de visibilité au Québec.

Pour admirer les bijoux originaux et vibrants de la joaillière Sophia Gaspard, mais aussi pour plonger dans cette discussion animée avec l’acteur Marc Béland, découvrez ce balado de la série Tout un bagage produite par le Conseil des métiers d’arts du Québec.

