Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 27 janvier:

«Retour chez ma mère»

Forcée d’aller habiter chez sa mère, une architecte au chômage de 40 ans doit apprendre à vivre dans une autre époque. Et encore, s’il n’y avait que ça... Mais il a aussi le reste de la famille. Comédie française mettant en vedette Alexandra Lamy et Josiane Balasko.

Mercredi, 10 h, MOI ET CIE.

«Face-à-face familial»

Cuisiner du crabe pour 20 pêcheurs est déjà un défi en soi, mais ce n’est rien quand il faut d’abord pêcher soi-même ce fruit de mer. Ensuite, des familles doivent former de super équipes afin de concocter trois plats végétariens en moins d’une heure. Diffusion de deux épisodes.

Mercredi, dès 19 h, Zeste.

«Format familial»

On se rend dans une maison qui accueille la quatrième génération d’une famille.

On vient aussi en aide aux ados confrontés à des troubles alimentaires.

La montée de lait de la semaine: le metteur en scène Serge Denoncourt s’insurge contre ceux qui n’aiment pas les enfants.

Mercredi, 19 h 30, Télé-Québec.

«César et Rosalie»

Romy Schneider et Yves Montand défendent les rôles-titres de ce drame romantique du début des années 1970. Ils se retrouvent au coeur d’un triangle amoureux dans lequel deux hommes fort différents souhaitent obtenir le coeur d’une jolie femme. De cette confrontation naît une amitié...

Mercredi, 20 h, StudioCanal.

«Les beaux malaises 2.0»

C’est le retour de Martin et de Julie au petit écran. Or, les choses ont bien changé, car ils sont maintenant... séparés! Que fait Martin le célibataire? Il voit des femmes. Sa mère se laisse aussi tenter par une rencontre, mais elle ne sera pas de tout repos.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Une idylle sur le feu»

Le temps de cette comédie romantique canadienne, on suit une experte culinaire chargée d’améliorer les compétences d’une vedette masculine de la télé. Même s’ils sont différents, ils partagent plus de choses qu’ils pensent: un amour de la bonne bouffe et une attraction l’un pour l’autre.

Mercredi, 21 h, Elle Fictions.

«Au coeur des machines»

On sait comment utiliser de nombreux objets, mais de là à connaître leur mode de fonctionnement... Grâce à cette émission, on découvre les mécanismes de divers éléments qui composent notre quotidien, que ce soit la tondeuse à gazon, le cadenas, la montre ou encore la chasse d’eau.

Mercredi, 22 h, ICI Explora.