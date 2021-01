Tom Brady: monsieur Bundchen

« Pour apprendre à gagner, ça prend des gagnants ». C’était une toute petite phrase dans l’excellent texte d’analyse de Stéphane Cadorette hier matin. Elle disait tout. En peu de mots.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont gardé les mêmes coachs, sensiblement les mêmes joueurs avec quelques ajouts, et les voilà au Super Bowl.

Le gagnant qu’ils sont allés chercher en sera à son 10e match du Super Bowl. Dix ! On est tellement heureux pour le match de Laurent Duvernay-Tardif, vous imaginez ce que ça peut être 10 classiques du Super Bowl. C’est fou. Faut que Tom Brady soit un peu fou pour arriver à cet exploit invraisemblable.

Il a 44 ans. Il est beau. Et si je me fie aux réseaux sociaux et aux médias américains, il est parfait. Sa femme Gisele est une Brésilienne, une top model qui vaut 400 millions $. Brady ne vaut que la moitié de sa gentille épouse. En plus de tout le reste, les jaloux et les envieux ne peuvent même pas dire que Gisele reste avec son Tom pour l’argent !

365 jours à s’entraîner

Gisele Bundchen a été découverte par une agence française alors qu’elle mangeait dans un McDo à Sao Paulo. Si c’est celui de Murumbi, rua Roque Petroni, je connais la place, j’y suis allé avec Torto quand je couvrais la Formule 1. Malheureusement, aucune agence française ne m’a découvert dans mes bermudas fleuris.

Tom Brady est une autre façon d’épeler « miracle ». Mais il y a un prix à payer. Il passe 365 jours à s’entraîner et à se reposer. Lors d’une entrevue, Gisele a raconté qu’il était encore plus discipliné qu’elle, qui ne peut se permettre d’engraisser de deux grammes.

« Quand il veut tricher, quand il veut s’éclater et faire une grosse folie, il s’offre un cornet de crème glacée à l’avocat », a-t-elle révélé.

Ça doit être parce que j’aime mieux la crème glacée à l’érable que ça marche pas avec moi...