Trop peu, trop tard?

La santé financière de la Ligue nationale de hockey est mise à mal. De tous les circuits professionnels d’Amérique, celui de Gary Bettman est le moins outillé pour faire face aux déficits causés par la pandémie de COVID-19.

Les conséquences se ressentent déjà. Plusieurs vétérans d’à peine 30 ans ont difficilement trouvé preneur pour leurs services. D’autres ont moins de chances et attendent un appel qui ne vient pas.

Le plafond salarial risque de ne pas augmenter avant quelques saisons, si bien que des décisions difficiles sont à prévoir pour plusieurs organisations.

En ce sens, l’offre présentée par le Canadien et refusée par Phillip Danault me laisse songeur. Une somme de 30 millions répartie sur six saisons. Exactement le même contrat consenti par le pingre Lou Lamoriello, des Islanders, à Jean-Gabriel Pageau avant le début de la pandémie.

Le problème est que le clan Danault semble vouloir récupérer des dollars perdus dans l’exécution de son actuel contrat. Cette entente rapporte 3 millions 83 mille dollars par saison pour trois ans à Danault. Depuis sa signature, Phillip a enfilé des saisons de 53 et 47 points, ses deux meilleures moyennes de points par match en carrière.

Le dg a les meilleures cartes

Le clan Danault estime sans doute ne recevoir que 75 cents dans le dollar pour le présent contrat. C’est sans doute en espérant récupérer les dollars non gagnés qu’il a retourné une contre-offre de six ans et 36 millions au CH lors de la brève négociation de l’automne dernier.

Hélas, dans le business du hockey, on ne te rembourse pas ce que l’on ne t’a pas payé dans le passé. Et dans le contexte actuel, aucun DG ne voudra payer un cent de trop pour chaque dollar investi sur un joueur. Autrement dit, si Marc Bergevin a offert 30 millions sur six ans à Phillip, que celui-ci demandait 36 millions pour la même durée de contrat, sans doute qu’avant le début de la saison les parties auraient pu se rejoindre à 33 millions pour six saisons.

Le verbe choisi est crucial. « Auraient » et non « pourraient » se rejoindre... Car désormais Marc Bergevin est celui qui possède le meilleur jeu à la table de négociations. Suzuki et Kotkaniemi rassurent et impressionnent la direction, et Jake Evans ajoute à la pression sur Danault à chacune de ses présences sur la glace.

Pas l’homme de six millions

C’est une saison déterminante pour Bergevin et le Canadien. Une présence dans le carré d’as ou en grande finale calmerait la grogne accumulée et assurerait au DG une prolongation contractuelle. D’excellents résultats lui permettraient aussi de faire un virage jeunesse qui rendrait moins essentiels des gars comme Danault et Tomas Tatar.

Un rapprochement est-il encore possible entre le clan Danault et le DG du CH ?

Probablement, mais sous deux principes : le premier étant que Phillip se secoue les puces et retrouve le chien qui le caractérisait dans le passé. Actuellement, il joue mollement et son temps d’utilisation en souffre ; le second étant que Phillip et son entourage fassent leur deuil de la barre des 6 millions par saison et acceptent le principe de recevoir maximum 5,250 millions par année pendant six ans.

Dans le contexte de dévaluation constante du marché, personne ne lui offrira autant ou mieux ailleurs en juillet.