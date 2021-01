Un chiropraticien accusé de «publicités trompeuses»

Déjà condamné pour publicité trompeuse, le chiropraticien Marius Jean fait de nouveau face à des infractions disciplinaires pour des annonces fausses dans un journal local ainsi que sur son site internet.

Propriétaire des cliniques hernie discale.com à Montréal, Laval, Québec et Mont-Joli, le Dr Marius Jean fait de nouveau face au conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. Le syndic lui reproche d’avoir diffusé des «annonces publicitaires fausses» dans un journal local de même que sur son site internet.

Parmi les gestes reprochés, le Dr Jean faisait mention de «centaines de témoignages disponibles en clinique». Or, il s’avère que plus de 200 témoignages fournis provenaient de clients des cliniques Zéro Gravité qui ont été fermées en 2013 et dans lesquels le docteur n’a jamais été impliqué.

Le chiropraticien a expliqué cette situation devant le comité de discipline par le fait qu’il avait «acheté les actifs de Zéro Gravité [du syndic de faillite], incluant les témoignages». Dr Jean dit avoir fourni un total de 400 témoignages de clients au syndic, mais plusieurs dataient de 10 ans ou n’étaient pas signés.

Orthopédistes et neurochirurgiens

Les publicités des cliniques Hernies discales sont également jugées trompeuses par l’Ordre, car elle laisserait sous-entendre que des orthopédistes et des neurochirurgiens travaillent dans ses cliniques. Une fois de plus le docteur a réfuté cette allégation en affirmant que ses publicités indiquaient clairement qu’il s’agissait d’une clinique chiropratique.

«Je ne me remets pas les pieds dans les plats», a-t-il lancé. Dr Jean faisait ainsi référence à une plainte contre lui retenue en 2016 alors qu’il affirmait que ses traitements pour les maux de dos pouvaient faire grandir les gens de deux pouces, renvoyant à la «NASA» pour valider son affirmation.

Équipement controversé

Les clinques du Dr Jean sont les «seules cliniques autorisées» à utiliser le controversé appareil de décompression DRX 9000. Équipement qui a été interdit de vente au Canada et dont il est interdit de faire la promotion.

Pourtant, le site internet fait mention d’une «technologie reconnue par Santé Canada» sans toutefois préciser de quelle technologie il est question. De plus, le Dr Jean fait référence au Dr Allan Dyer, qu’il qualifie d’inventeur de la «première table de décompression» et ex-ministre de la Santé de l’Ontario pour mousser ses équipements.

«C’est clair que dans sa publicité l’intimé exagère. Pourquoi? Pour donner une plus grande crédibilité aux appareils», a fait valoir Me Luc-Olivier Herbert, qui représente le syndic de l’ordre. Les plaidoiries auront lieu vendredi avant la prise en délibéré du conseil de discipline. Suite à la publicité de 2016, Dr Jean avait reçu une amende de 2500$