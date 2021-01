Un demi-million pour le premier parc de recharge du Québec

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, investit 500 000$ dans un projet pilote de recharge de parcs de véhicules électriques d’envergure de Vidéotron.

«Grâce à ce projet pilote, les constats qui en résulteront permettront d’adapter au besoin cette filière au potentiel immense», a déclaré Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), par communiqué.

«Ce type d’initiative démontre une volonté partagée par le milieu des affaires pour diminuer l’empreinte carbone des parcs de véhicules. C’est un autre pas en avant pour un Québec plus sobre en carbone et résilient», a ajouté Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Parc électrique

Québec investit 500 000$ dans un projet de Vidéotron d’ajout de bornes de recharge avec une infrastructure électrique et une génératrice pour électrifier le parc des véhicules de l’entreprise rattaché à son dépôt de la rue Frontenac.

«L’électrification à 100 % de ce parc d’une soixantaine de véhicules est parmi les plus ambitieuses au Canada et nécessitera la mise en place de l’une des plus grosses infrastructures de recharge privée au Québec», a ajouté le MERN.

Au total, plus de 42 bornes de niveau 2 et une borne de recharge rapide à courant continu seront installées. L’infrastructure électrique de 600 kW disposera également d'une génératrice de 160 kW.

«L’annonce d’aujourd’hui est un premier jalon dans l’atteinte de cet objectif. Pour la première fois, une grande entreprise va opérer et entretenir un parc entier de véhicules de service propulsés à l’électricité», a indiqué Jean-François Pruneau, PDG de Vidéotron.

L’an dernier, Vidéotron a fait part de son désir de devenir la première entreprise de télécommunications au pays à 100 % de son parc de véhicules d’ici 2030.