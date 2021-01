Viens-tu marcher?

C’est une question de nombreuses fois posée à mes enfants en confinement. De nombreux parents doivent connaître la réponse à cette question: «NON!» Pourtant, marcher est une activité physique sécuritaire et accessible à tous. Monsieur le Premier Ministre, marchez-vous aussi? Quant à mes enfants, ils préfèrent les sports collectifs.

En ce moment, ces adolescents que je nomme affectueusement nos «jeunes sages» comprennent que le confinement est nécessaire pour le bien des gens plus vulnérables. Donc, nos jeunes mettent en veilleuse leurs passions et leurs envies de jouer à un sport et appliquent ce qu’ils ont appris par le sport collectif. Leur capitaine, M. Legault, a besoin d’eux et ils travaillent en équipe en respectant les consignes sanitaires dans un but commun: la santé de tous!

Les bienfaits du sport

Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à défendre. La littérature énonce clairement que d’être actif permet de développer des habiletés motrices, a un impact sur la santé mentale, sur la réussite scolaire, sur le développement humain et sur la santé en générale.

En outre, plusieurs valeurs sont véhiculées et développées par le sport comme le respect des autres et des différences. Actuellement, nos «jeunes sages» sont solidaires avec cette population plus à risque et démontrent de l’entraide afin d’apporter leur contribution à la société.

L’élément clé du sport est incontestablement le sentiment d’appartenance à un groupe, qui est favorable au développement de l’identité ainsi qu’à la persévérance scolaire.

Le sport permet, d’une part, le dépassement de soi, la saine compétition et le respect des règles. D’autre part, il valorise le développement du leadership, le sens des responsabilités, la prise de décision et le travail d’équipe. Ce sont toutes des valeurs et des compétences que l’on désire enseigner à nos jeunes pour qu’un jour, comme vous, Monsieur le Premier Ministre, ces «jeunes sages» puissent prendre des décisions importantes pour le bien commun d’une équipe, d’une famille ou d’une société.

Combattre la sédentarité

En ce moment, la marche ne contribue pas au développement de ces compétences, de ces valeurs et, surtout, elle ne suscite pas leur motivation.

En effet, la motivation est un paramètre important dans la vie de nos jeunes sages puisqu’elle suscite l’engagement envers l’atteinte de leurs objectifs. Pour certains jeunes, le sport est bien connu comme étant un levier à leur motivation quotidienne.

En contexte de pandémie, nos «jeunes sages» se divertissent autrement que par le sport. L’omniprésence du temps passé assis devant les écrans, la diminution des déplacements actifs, l’arrêt des activités physiques encadrées et la fermeture des installations sportives engendrent une augmentation du temps inactif. Qu’adviendra-t-il de cette génération qui enracine de mauvaises habitudes de vie pendant cette crise sanitaire?

En tant que mère et enseignante en éducation physique, j’observe une génération résiliente, mais mise de côté depuis le début de la pandémie. Loin d’être mon intention que de critiquer vos décisions, je les soutiens dans une visée plus grande de santé publique. Néanmoins, cette crise sanitaire exacerbe une autre pandémie mondiale à laquelle notre société était déjà confrontée: celle de la sédentarité. Ce problème chez nos jeunes doit être considéré et des stratégies doivent être envisagées afin de mettre cette réalité au cœur de nos préoccupations sociales, politiques et de santé publique.

En souhait de bienveillance, j’aimerais que cette génération soit aidée et que vos décisions futures permettent à ces «jeunes sages» de grandir et d’évoluer dans un milieu de vie actif. Monsieur le Premier Ministre, voulez-vous marcher avec moi pour en discuter?

Annie Bradette

Mère de deux enfants et enseignante en éducation physique

Longueuil