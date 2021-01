POULIOT, Lise



À Châteauguay, le 19 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lise Pouliot-Hébert, épouse de feu M. Gilles Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Lysane), Daniel (Guylaine) et Josée (Hicham); ses petits-enfants Étienne et Marianne (Etienne); ses soeurs Luce et Maryse; ses belles-soeurs Monique (Normand) et Andrée (feu Bernard Hébert); ses beaux-frères Gaëtan (Susanne), Jacques (Louise) ainsi que Luc (Pauline); de même que de nombreux autres parents et amis.Elle ira également rejoindre sa soeur Ghyslaine (feu Jean-Paul), ses frères Guy (Gisèle) et Gilles, ainsi que son beau-frère Jean-Yves Hébert (feu Rollande).En raison des circonstances actuelles, une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.www.alexandrenicole.com