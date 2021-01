DUPLESSIS, Denis

De Saint-Constant, le 23 janvier 2021, est décédé M. Denis Duplessis à l'âge de 70 ans, époux de Mme Jocelyne Trudel. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Yannick (Marie-Michelle), ses petits-enfants Tristan, Lukas, Émile et Romy, son frère et ses soeurs Denise (Raymond), Ginette (Rolland) et René, sa belle-soeur Guylaine (feu Richard) et son beau-frère Serge (Louise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.



En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.