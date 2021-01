MYRE, Léo



Subitement, à Ste-Martine, le 21 janvier 2021, M. Léo Myre nous a quittés à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de feu Mme Rose-Marie Simon.Il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Sylvain), Jocelyn (Irène) et Dominique, son petit-fils Thomas, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, l'exposition et les funérailles sont reportées à une date ultérieure qui vous sera communiquée au moment jugé opportun.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com