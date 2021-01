DESGENS, Gilles



À Mercier, le 20 janvier 2021, est décédé M. Gilles Desgens, entouré de sa famille, à l'âge de 74 ans, conjoint de Mme Huguette Desbiens.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Justine Desgens (Simon Leduc), ses petits-fils : Emerick et Damien, les enfants d'Huguette : Yves, Claude, Linda, Sylvie, Lise et Chantale, ses frères et soeurs Robert (Emma), Ginette (Wilfrid), Camille, Maurice (Diane), Suzanne (Pierre), Jean-Pierre (Maryse) et Yvon (Johanne) ainsi qu'autres parents et amis.www.alexandrenicole.comEn raison des circonstances actuelles, une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.