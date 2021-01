LESTAGE, Lina



1941 - 2021

À Montréal, le 17 janvier 2021, est décédée à l'âge de 79 ans, madame Lina Lestage, fille de feu Albert Lestage et feu Dorilla Bombardier.

Elle laisse dans le deuil sa soeur Rollande (Gilbert Guérin), son frère Gérard (feu Gisèle Boire), ses neveux et nièces Marco Lestage (Marie-Claude Viens), Michel Lestage (Mylène Belisle), Line Lestage, Danielle Guérin, Benoît Guérin (Diane Sauvé) et Isabelle Guérin (André Geoffroy), ainsi que de nombreux petits-neveux, petites-nièces, ami.es et anciens collègues de travail.

En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Les cendres seront inhumées à une date ultérieure dans le Cimetière Près du fleuve.