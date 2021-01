PICARD, Romain "Ronnie"



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 22 janvier 2021, à l'âge de 79 ans est décédé Romain Picard.Gérant de projets et dessinateur industriel, il aura notamment participé à la réalisation de nombreux bâtiments et sites tel que l'Expo 67, le Stade Olympique, le Biodôme, l'Aéroport international de Montréal, l'Université McGill, le Musée d'art contemporain, le Palais de Justice de Montréal, le Complexe Desjardins, LG3, LG4 et LA-1 de la Baie-James, ainsi que plusieurs projets à l'extérieur du pays, principalement à Toronto, Ottawa, Régina, New-York et Boston.Cofondateur (1973) et président (76-79) du Club 4 saisons de Longueuil, un club social et sportif pour adultes encore actif aujourd'hui.Il laisse dans le deuil son fils Christian et son petit-fils Félix-Antoine (Anyka Perreault).Il laisse également sa soeur Yvette (Don Smith) et son frère Paul-Henri (Catherine Berthaud).Il était aussi le frère de feu Jean-Hugues (Anne Lévesque), feu Françoise (Tony Ruiz) et feu Jeanne-D'arc (Norman Bretemps). Il laisse également plusieurs autres parents et amis.La cérémonie aura lieu par vidéo-captation, le samedi 30 janvier 2021, à 14h00, en directe de la chapelle du Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert.Des dons à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher seraient appréciés.