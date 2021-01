CHAGNON, Robert

(Frère Mariste)



À l'hôpital St-Augustin de Beauport, QC, des suites de la COVID-19, est décédé, le 23 janvier 2021, le frère Robert Chagnon (F. Georges-Louis) à l'âge de 90 ans et 6 mois. Il était né à Waterloo, Qc, le 17 juin 1930.On retrouve le frère Robert dans le monde de l'enseignement durant une vingtaine d'années, plus particulièrement à Sherbrooke. Mais c'est dans l'accueil des groupes, spécialement de pastorale, au Domaine Bruyère à Iberville, qu'il lui a été donné de poursuivre son travail d'éducation hors des sentiers battus pendant plus de 35 ans. Mais son implication dans le milieu a dépassé ce service d'accueil. On le retrouve impliqué à la Croix-Rouge dont il fut président régional et responsable des cliniques de donneurs de sang, de même qu'à l'aide aux familles d'immigrants venues s'installer dans la région.Étant données les restrictions imposées par la pandémie, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.530 4e RUEST-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 3M6