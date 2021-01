SARAIVA, Antonio



À Laval, le 1er janvier 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Antonio Saraiva, conjoint de Madame Louise Beaulieu.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, sa fille Caroline (Nick Alamanos), son fils Mark-Anthony, sa soeur Gina (Abilio Vasquez), sa belle-soeur Patricia (feu Sebastian Saraiva) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle vous pouvez transmettre vos condoléances à la famille sur le site internet de la maison funéraire :Une rencontre commémorative privée aura lieu à une date ultérieure pour les personnes ayant manifesté leur intérêt d'y participer.Pour Antonio, la nature dans tous ses aspects faisait partie de son attachement à la vie et des ses motivations. Si vous le souhaitez, un don à la Société de protection des animaux de Montréal sera apprécié.