DUHAIME, Joscelyne



Au Centre d'hébergement La Prairie, unité des soins palliatifs, le 20 janvier 2021, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Joscelyne Duhaime, de Ste-Catherine, épouse de monsieur Raymond Berniqué.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Simon (Shannon), Francis (Frédéricque) et Sophie, ses petits-enfants Damien et James, sa soeur Carole (Raymond), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la situation actuelle, la famille célébrera les funérailles à une date ultérieure.Elle a été confiée au salon funéraire450-632-1515