LAPOINTE, Jacqueline

(née Villeneuve)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacqueline Villeneuve Lapointe, le 16 janvier 2021, à l'âge de 98 ans. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Guillaume Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Joscelyne Boutin), Lise (Serge Di Tullio), Pierre (Lucie Gosselin), Denis/Tom, Céline (Jacques Robillard) et Isabelle (Marco Lafrenière), ses 11 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant, son frère Jean-Marie Villeneuve, ses belles-soeurs Rollande et Jacqueline Villeneuve ainsi que plusieurs neveux et nièces.Ses funérailles, en présence des cendres, seront célébrées à une date ultérieure.Un merci spécial aux membres du personnel dévoués et bienveillants du CHSLD de la Côte Boisée à Terrebonne qui ont prodigués tous les soins nécessaires à son bien-être suite à l'éclosion de la COVID-19 qui nous a tenus éloignés d'elle dans ses derniers moments.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.