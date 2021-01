ALEXANDRE, Juliette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Juliette Alexandre, survenu le 22 janvier 2021, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gertrude, Daniel (Sylvie), Henri (Danielle) et Brigitte (Yves), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé. La famille vous invite à vous joindre virtuellement à eux, pour la cérémonie le vendredi 29 janvier 2021 à compter de 11h30. Pour y assister veuillez vous rendre sur le site web suivant:avis-de-deces/juliette-alexandre-193454/L'inhumation aura lieu le vendredi 29 janvier 2021 à 13h30 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec.La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins du CHSLD Berthiaume du Tremblay pour leur humanité et les bons soins prodigués.