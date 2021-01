DAVID, Roger



À Longueuil, le 7 janvier 2021, est décédé à l'âge de 88 ans, monsieur Roger David, époux de feu madame Lise Charbonneau.Il laisse dans le deuil ses fils Philippe (Odette Leclerc), Vincent (feu Linda Lefebvre) et Stéphan, ses petits-enfants Charles-Étienne, Geneviève (Denis Sirois), Laurence (Jean-François Brulé), Maxim et Jérémie, ses arrière-petits-enfants, Gabriel et Mathias, sa soeur Andrée, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la pandémie, une cérémonie aura lieu ultérieurement. Les services funéraires sont confiés à la :