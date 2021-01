BÉRIAULT, Maurice



Le 21 janvier 2021, à l'âge de 87 ans est décédé Maurice Bériault, époux de Françoise Nadeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Lise (Claude), Gilles (Manon) et Yves, ses petits-enfants Alexandre, Emmanuel et Geneviève, ses arrière-petits-enfants Tamiya, Naomy, Matthew et Ashley, ses soeurs Marie-Claire et Fernande ainsi que plusieurs parents et amis.Au lieu de fleurs un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en toute intimité.J.J. CARDINAL514-639-1511, www.jjcardinal.ca