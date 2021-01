LUSSIER, Hubert



Le 13 janvier, à l'âge de 92 ans est décédé Hubert Lussier, époux de feu Laurence Racine.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, France (Robert), Suzanne et Jean-Pierre, ses petits-enfants Charles, Julien, Jean-François (Maryse), Julie (Daniel), Nathalie, Geneviève et Annie, ses arrière-petits-enfants Marc-Antoine, Laurie-Anne, Rébecca, Olivia et Hugo, ses beaux-frères et sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.