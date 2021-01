MÉLANÇON, Lionel



Le 11 décembre 2020 est décédé à l'hôpital Pierre-Boucher de la COVID Lionel Mélançon 86 ans.Ancien chauffeur d'autobus d'Inter Cité et STM.Il laisse dans le deuil sa soeur Carmen Mélançon, son épouse Gertrude Guay, ses enfants André (Anik Vincent), Isabelle (Alain Laflamme), Louise et Philippe, ses petits-enfants, Ghislaine, Vincent, Krystine, Shelsea, Frédéric, son arrière-petite-fille Alexia, nombreux parents et amis.Un grand merci au personnel de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins.Les services funéraires ont été confiés à la :