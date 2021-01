THOUIN, Lucien



Nous sommes dans le regret de vous annoncer le décès de M. Lucien Thouin, décédé le 20 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, propriétaire des Sables Thouin, époux de Mme Denyse Guilbault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Carole Gabriel), Pierre (Diane Lirette), Jocelyne (Donald Goulet), Dominique (André Johnson), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Yolande et Thérèse, son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille, sur invitation. Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Henri de Mascouche.L'inhumation aura lieu au cimetière de Mascouche à une date ultérieure.Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, nous vous demandons de respecter les recommandations du gouvernement qui sont: distanciation sociale en tout temps (2 mètres) et 25 personnes maximum.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre Le Gardeur pour les soins reçus en hémodialyse.Des dons à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés.Direction:850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHE