DI MENNA, Pasquale



8 février 1941 - 21 janvier 2021Entouré de sa famille, Pasquale Di Menna est décédé à son domicile le 21 janvier 2021 à l'âge de 79 ans à la suite d'une longue maladie.Nous garderons à tout jamais ce grand homme dans nos pensées. Pasquale Di Menna, président-fondateur du Centre de Golf Le Versant, a également été président-fondateur de Met-Recy Ltee et plusieurs autres entreprises depuis son arrivée d'Italie en 1954. Au-delà de toutes ses réalisations, sa famille demeurera sa plus grande fierté.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Laurin, ses enfants Nadia (Juan), Sandra, Patrizio et Massimo (Véronique), ses petits-enfants Anthony, Jessica, Cristina, Gabriel, Alessandro, Savanna, Dayana et Liana, son frère Franco (Miranda), ses belles-soeurs Agathe, Marianne, Suzanne (Claude), Jeannine (Marcel) et Hélène (Pierre), ses beaux-frères Pierre (Louise), Paul (Louise), Marc (Estelle) et André, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité le 8 février 2021 étant donné les circonstances actuelles de la pandémie. Vous pourrez vous recueillir lors de la cérémonie qui aura lieu le lundi 8 février 2021 à 16h, via la diffusion en directe sur le web au:La famille sera reconnaissante des dons à la Division d'ORL de l'Université de Montréal.