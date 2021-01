Antilles: saisie record de 4,2 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche

L'armée a annoncé mercredi la saisie record de 4,2 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche dans l'océan Atlantique au large des Antilles, dix jours auparavant.

« À l'aube du dimanche 17 janvier 2021 la frégate de surveillance Germinal des Forces armées aux Antilles (FAA) a réalisé une prise de 4,2 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche lors d'une patrouille en océan Atlantique », selon un communiqué.

Au total, 177 ballots de cocaïne « ont été saisis et détruits » et les « 8 membres d'équipage appréhendés ont été remis aux autorités administratives et judiciaires de leurs pays » respectifs, ont indiqué les forces armées, qui n'ont pas souhaité donner les nationalités des personnes impliquées.

Plusieurs services français sont intervenus pour mener cette action de coopération internationale.