J’ai eu le bonheur de recevoir en cadeau une petite merveille de la technologie. La montre «pomme» celle-là même que notre docteur Horacio Arruda porte au poignet.

Quelle heure est-il? Voyons, la montre pomme a autre chose à faire que de vous donner l’heure. Elle vous dit tout. Elle sait tout de vous. Elle mesure même votre niveau d’activité physique au quotidien. Et c’est la fonction clé de cet objet pour vous faire bouger.

Votre cadran lumineux affiche une cible formée de trois cercles superposés. Un rouge, un vert et un bleu. Vous enfilez votre montre en commençant votre journée, les trois points de couleur s’allument et au fur et à mesure de vos mouvements, les cercles se traceront pour former une cible complète. Atteindre cette cible devient votre quête quotidienne.

Attention, Big Brother vous surveille et vous commande:

Levez-vous! Respirez! Bougez! Entraînez-vous!

Et comme vous voulez voir apparaître la cible complète avant d’aller au lit, vous obtempérez. Pire encore, si celui qui vous en a fait cadeau vous met au défi de comparer vos résultats avec les siens, vos deux cadrans sont jumelés et vous voilà en mode compétition à vous épier mutuellement.

Résultat des courses?

Vous devenez totalement esclave de cet objet diabolique et passez votre temps à jeter un œil à l’écran pour suivre la progression de vos performances.

Au pas, camarades!

Plus question de demeurer assise devant l’ordinateur ou enchaînée à la tablette.

Il fallait que je bouge. Misère, j’ai un métabolisme de chat angora!

Ça tombe bien, la marche est très tendance en ce moment.

Les parcs sont pleins de promeneurs que je croise en avançant d’un pas rapide le regard hagard comme un zombie. Tous les jours, je dépasse les 10 000 pas. En revanche, il faut un temps fou pour arriver à boucler ces cercles d’activités. Je voudrais me remettre au ski de fond pour augmenter la cadence, mais où trouver un équipement par les temps qui courent?

Alors, au pas de charge, je marche sans autre but que de passer sainement à travers cette pandémie.

Au fait, la crise de la COVID-19 n’est pas aussi pénible pour tous: au troisième trimestre de l’année 2020, il se serait vendu 11,8 millions de montres Apple dans le monde.

Ça en fait du monde qui veut avoir l’heure juste...