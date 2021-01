BEAUCHAMP (GAGNON)

Cécile



À Ste-Thérèse, le 20 janvier 2021, est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Cécile Gagnon, épouse de feu M. Simon Beauchamp et mère de feu Normand Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise Beauchamp, Nicole Beauchamp (Marc Filion), Monique Beauchamp (Mario Roy) et Johanne Beauchamp (Benoit Mathieu), ses 9 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Alice (feu Robert Lachance), Anita (feu Raymond Lauzon), André (Pauline Dufresne), Denise (Roy Vosburg), Réal (Jasmine Paquin), Claude (Danielle Laverdure), ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure.DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME