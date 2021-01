Contre toute attente, le DG des Penguins démissionne

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, a remis sa démission, mercredi, invoquant des raisons personnelles.

L’homme de 71 ans sera remplacé sur une base intérimaire par son adjoint Patrik Allvin. L’organisation concernée a déjà amorcé ses recherches pour identifier son successeur.

«Ce fut un immense privilège d’œuvrer à titre de DG des Penguins, a déclaré Rutherford par voie de communiqué. J’ai tellement de gens à remercier, à commencer par les propriétaires Mario Lemieux et Ron Burkle, ainsi que le président David Morehouse. Il y a toujours eu du soutien indéfectible de la part de chaque personne ici, que ce soit dans le secteur hockey ou celui des affaires. Et évidemment, il y a ce groupe de joueurs très spécial mené par Sidney Crosby. Les partisans ont été formidables à mon égard et vis-à-vis ma famille. Je sais que c’est un peu inhabituel de voir ceci arriver pendant une campagne, mais je sentais que le moment était bon pour partir.»

Rutherford était aux commandes depuis la saison 2014-2015 et il a aidé les «Pens» à gagner deux coupes Stanley consécutives en 2016 et 2017. Élu au Temple de la renommée du hockey en 2019, il avait travaillé comme DG au sein de la concession des Hurricanes de la Caroline pendant 20 ans, menant ceux-ci vers une coupe au printemps 2006.

Ayant perdu 3 à 2 en prolongation contre les Bruins de Boston, mardi, les Penguins occupent le quatrième rang de la section Est avec une fiche de 4-2-1. En 2019-2020, la troupe de l’entraîneur-chef Mike Sullivan occupait le troisième échelon de l’Association de l’Est lorsque le calendrier régulier a été interrompu. À la reprise des activités, elle a été évincée par le Canadien de Montréal en ronde de qualification.